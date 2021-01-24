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    الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصافح الإعلامي الأمريكي، لاري كينغ، قبل تسجيل برنامج لاري كينغ شو في نيويورك بالولايات المتحدة في 8 سبتمبر/ أيلول 2000

    بوتين ينعى الإعلامي الأمريكي لاري كينغ بهذه الكلمات

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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    نعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت، الإعلامي الأمريكي، لاري كينغ، الذي توفي عن عمر 87 عاما.

    واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب عن تعازيه في وفاة لاري كينغ الذي أجرى مقابلة مع بوتين عدة مرات.

    الإعلامي الأمريكي، لاري كينغ
    © REUTERS / Fred Prouser
    من بينهم ترامب وزوجته والقذافي... لقاءات مهمة في مسيرة لاري كينغ... فيديو
    وقال بيسكوف للصحفيين: "لطالما قدر الرئيس مهنيته العالية وسلطته الصحفية التي لا جدال فيها".

    كما أعربت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عن تعازيها في وفاة شخصية البرنامج الحواري الأمريكي الشهير لاري كينغ.

    وقال السفارة في بيان لها أمس السبت: "نتقدم بأحر تعازينا ومواساتنا لعائلة وأصدقاء السيد لاري كينغ، مقدم البرنامج الحواري الشهير، سيفتقده الملايين من مشاهديه ومستمعيه، وكل من أحب هذا الرجل الاستثنائي واحترمه وأعجب به".

    وأضافت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن كينغ "فريد من نوعه" و"أسطورة" أجرى مقابلات مع عشرات الآلاف من السياسيين ورجال الدين ورجال الأعمال ونجوم السينما والمشاهير على مدى أكثر من 60 عاما من حياته المهنية.

    وفي صباح أمس السبت، أعلنت شركة لاري كينغ "أورا ميديا" ​​خبر وفاة مقدم البرامج الحوارية عن عمر يناهز 87 عاما في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس.

    وفي عام 2017، تم تشخيص إصابة كينغ بسرطان الرئة وخضع لعلاج ناجح، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، ورد أنه تم نقله إلى المستشفى في مركز "سيدارز سيناي" بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, مشاهير, منوعات, روسيا, فلاديمير بوتين
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