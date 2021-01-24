باكستان تعتمد لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام الطارئ

وافقت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن مسؤول حكومي : "في اجتماع استضافه مجلس تسجيل مراقبة الأدوية الباكستانية، تمت الموافقة على لقاح آخر للاستخدام في حالات الطوارئ وهو دواء تم تطويره بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي".

ووفقا له سيكون المستورد والموزع للقاح شركة الأدوية المحلية AGP.

الجدير بالذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، هو اللقاح الثالث المعتمد في باكستان، بعد لقاح الشركة البريطانية السويدية AstraZeneca وجامعة أكسفورد ، وشركة Sinopharm الصينية.