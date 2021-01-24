صحيفة: إسرائيل تتخذ قرارا خلف الأبواب المغلقة بشأن "القبة الحديدية" في الخليج

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، عن "موافقة تل أبيب على نشر الولايات المتحدة الأمريكية بطاريات من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية في منطقة الخليج".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية تأكيدها أن "كبار المسؤولين في الدولة العبرية وافقت وراء الأبواب المغلقة على نشر القبة الحديدية في قواعد للجيش الأمريكي في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشرق أوروبا والشرق الأقصى".

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن "حديث يدور عن الموافقة التكنيكية على نشر الأمريكيين البطاريات بهدف حماية قواتها من هجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها"، رافضين الكشف عن الدول الخليجية التي ستنشر فيها "القبة الحديدية".

ولفت المسؤولون، إلى "تزايد اهتمام السعودية ودول أخرى باقتناء القبة الحديدية في مواجهة الخطر الإيراني"، بعد الهجوم على منشآت شركة أرامكو في سبتمبر/أيلول 2019، نافين أن يأتي نشر المنظومة الصاروخية في الخليج كجزء من "اتفاقات أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.