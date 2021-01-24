بطريق الخطأ وضع إقليم إيطالي في الحجر الصحي

فبحسب صحيفة "لو نوفيل أوبزرفاتور" فإن الأقليم وضع تحت الحجر لمدة أسبوع، بسبب خطأ في إحصائيات الإصابة.

وبحسب مرسوم جديد صادر عن وزارة الصحة في البلاد، فقد سقطت لومباردي من "المنطقة الحمراء"، واعتبارا من يوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، ستكون في "المنطقة البرتقالية".

ويوضح المرسوم أن الحكومة أخذت في الاعتبار "الأرقام المعدلة" الخاصة بعدد المصابين بفيروس كورونا، والتي قدمتها المنطقة بأثر رجعي في 20 يناير ثم تم تأكيدها يوم الجمعة.

وأدى هذا الموضوع إلى خلاف بين الإقليم والحكومة على من ارتكب الخطأ. سوف تنتقل سردينيا أيضا من المنطقة "الحمراء" إلى المنطقة "البرتقالية".

يمكن للمقيمين في مناطق "المنطقة البرتقالية" التنقل دون إذن داخل مدينتهم. يجب أن يكون سكان "المناطق الحمراء" في المنزل، ولا يمكنهم الذهاب إلا إلى المستشفى أو العمل. هناك متاجر تبيع السلع الأساسية.

وتنقسم مناطق إيطاليا إلى ثلاثة أنواع من المناطق: الأصفر والأحمر والبرتقالي - اعتمادا على شدة الوضع الوبائي، واللجنة العلمية تراقبها أسبوعيا.