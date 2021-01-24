صحفي فرنسي يصف استعمار بلاده للجزائر بـ"العمل السياسي الطائش"

انتقد الصحفي السياسي الفرنسي، جون ميشيل آباتي، خلال حوار أجراه على قناة "أل سي إي" الفرنسية، يوم الخميس، موقف بلاده الرافض لفكرة الاعتذار للجزائر عن الجرائم الاستعمارية، مؤكدا أن "ما فعلته فرنسا في الفترة من 1830إلى 1962 لا يشبه أي استعمار".

ودعا جون ميشال آباتي، بلاده إلى ضرورة توجيه اعتذاراتها للجزائر، ووصف الاستعمار الفرنسي "بالعمل السياسي الطائش".حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أكد آباتي، أن "احتلال الجزائر لا يشبه احتلالا آخر، ويجب علينا تقديم اعتذارات للجزائر".

وأضاف: "نحن لا نعلم سبب احتلال فرنسا للجزائر يوم 5 يوليو 1830. لقد كان عملا سياسيا طائشا".

وأوضح آباتي،أنه في تلك الفترة "شن شارل فيليب دو فرانس، المعروف باسم "شارل الخامس"،عملية عسكرية لمجده الشخصي".

وقال آباتي: إنه "انطلاقا من هنا بدأ احتلال فرنسا للجزائر والذي كان عنيفا جدا مما دفع الصحافة الأوروبية إلى شن حملة سنة 1845 للتنديد بهذا الاستعمار".

« La colonisation algérienne, ne ressemble à aucune autre colonisation ». Jean-Michel Aphatie pic.twitter.com/ploaYcsF5d — L'oeil Medias (@LoeilMedias1) January 21, 2021

كما ندد آباتي، "باحتلال فرنسا للجزائر، معربا عن استيائه من حرمان الأجيال الجزائرية من حقوقها و أراضيها".

يذكر أن، الصحفي جون ميشال آباتي، معروف بمواقفه السياسية الشجاعة والعادلة غير المنحازة إلى مواقف بلاده، وقد قال: إننا "استولينا على أراضي الجزائريين ومنعنا 5 أجيال من التعليم وحكمنا عليهم بالجهل والأمية، كما أطلقنا قذائف النابالم على القرى الجزائرية".