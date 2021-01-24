لليوم الثاني على التوالي... 15 طائرة حربية صينية تخترق أجواء تايوان

قال وزارة الدفاع التايوانية، إن 15 طائرة صينية، بينها 12 مقاتلة توغلت في الركن الجنوبي الغربي لمنطقة الدفاع الجوي للجزيرة اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الثاني من عمليات التوغل التي تقوم بها بكين.

ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت خريطة نشرتها الوزارة أن "الطائرات الصينية حلقت مجددا فوق المنطقة الفاصلة بين الجزء الجنوبي من تايوان وجزر براتاس التي تسيطر عليها تايبه في بحر الصيني الجنوبي".

وكانت تايوان قد أعلنت أمس السبت، عن توغل 12 طائرة حربية صينية في أجوائها.

وذكرت السلطات التايوانية أن التوغل الصيني اليوم ضم 8 قاذفات قنابل من طراز إتش-6 كيه القادرة على حمل رؤوس نووية و4 مقاتلات من طراز جيه-16.

وأوضحت أن القوات الجوية في تايوان أرسلت تحذيرا لسرب المقاتلات والقاذفات الصينية، ونشرت صواريخ لمراقبته.

وفي السياق، أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، إن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" ومجموعتها الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا في واشنطن.

وذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان أن "المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي أمس السبت، وهو نفس اليوم الذي أعلنت تايوان فيه عن توغل كبير لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة تابعة لها بجوار جزر براتاس".

وأضاف البيان أن "المجموعة دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية وهي "ضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري".

وأشار البيان إلى أن "حاملة الطائرات تبحر برفقة طراد الصواريخ الموجهة بانكر هيل والمدمرتين راسل وجون فين المسلحتين بصواريخ موجهة".

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت الصين، التي ترى في تايوان جزءا من أراضيها، بتنفيذ طلعات جوية شبه يومية أعلى المياه الفاصلة بين جنوب تايوان وجزر براتاس الخاضعة لسيطرة تايوان في بحر الصيني الجنوبي.

وعلى الرغم من ذلك لم يشارك في كل هذه الطلعات سوى طائرة أو طائرتين للاستطلاع، إذ من غير المعتاد أن يشارك هذا العدد الكبير، في مثل هذه المهمة.