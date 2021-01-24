إنقاذ أول المحاصرين داخل منجم ذهب في الصين... فيديو

تواصل السلطات الصينية جهود إنقاذ المحاصرين داخل منجم ذهب، شرقي البلاد، إثر انفجار تسبب في قطع الاتصال معهم منذ 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونشرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة إنقاذ أول المحاصرين داخل المنجم، الذين يصل عددهم إلى نحو 21 شخصا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم نقل الشخص الذي تم إنقاذه إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين في وقت لاحق، بينما تشير المعلومات المتوفرة إلى وفاة أحد الأشخاص.

China rescues first person from Hushan gold mine after blast pic.twitter.com/mH7X4qQPAY — The National (@TheNationalNews) January 24, 2021

ووقع الانفجار في منجم ذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ، ونتج عنها أضرار كبيرة أدت إلى انقطاع كابلات الاتصالات.

وقالت السلطات الصينية، في وقت سابق، إنها نشرت 16 فريق إنقاذ محترف وعشرات من العاملين في المجال الطبي لمحاولة العمال المحاصرين تحت الأرض.

Miners remain stuck underground after an explosion ripped through a gold mine in #Qixia, Yantai, east China's Shandong Province on Jan 10. According to the latest communication made on Tue, 1 miner is unconscious, 2 are showing mild discomfort, while 8 are in healthy condition. pic.twitter.com/kdgB1BXvt5 — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) January 20, 2021

وتعد الصين ثاني أكبر منتج للذهب، بحسب تقارير صحفية، تشير إلى أن الذهب الذي أنتجته مناجمها عام 2019 كان يمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

وذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، في وقت سابق، أن هذا الحادث هو الثاني خلال شهرين، مشيرة إلى وقوع حادث آخر تسبب في مصرع 18عاملا داخل منجم للفحم في جنوب غرب البلاد.