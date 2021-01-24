الأمن الإيراني يعلن فتح ملفات جميع الضالعين في اغتيال العالم النووي فخري زادة

أعلن الأمن الداخلي الإيراني، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، عن "فتح ملفات لجميع الضالعين في عملية اغتيال العالم في المجال النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زادة".

وقال قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسين اشتري، "إنه تم فتح ملفات لجميع الضالعين في عملية اغتيال العالم فخري زادة"، معربا عن أمله في تعاون الشرطة الدولية (الإنتربول) باعتقال مرتكبي عملية الاغتيال واستردادهم إلى البلاد، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي الـ 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل العالم الإيراني محسن فخري زادة، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع، إثر هجوم في مدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية، إسرائيل، بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب، كما طالب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.