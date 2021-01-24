مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على اتفاقية التطبيع واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مصادقته على اتفاقية التطبيع واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

حيث تمت المصادقة قبل قليل على اتفاقية التطبيع بين البلدين، وستطرح الاتفاقية لاحقا على الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) للمصادقة عليها. ومن المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في الأيام المقبلة. وفقا لما نقله موقع "إسرائيل بالعربية".

مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق قبل قليل على اتفاقية التطبيع واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وستُطرح الاتفاقية لاحقا على الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) للمصادقة عليها. من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في الأيام المقبلة pic.twitter.com/GRUtvTXGZ8 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 24, 2021

حيث اجتمع وزراء المجلس الإسرائيلي، للمصادقة على اتفاقية التطبيع مع المغرب وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، وبعد المصادقة على الاتفاقية، سيقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرض الاتفاقية على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليها، لتدخل حيز التنفيذ.

وكان المغرب البلد العربي الثالث بعد الإمارات والبحرين،الذي طبع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، هذه السنة. وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اعترف بمغربية الصحراء المتنازع عليها في سياق استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، في تاريخ 22 ديسمبر /كانون الأول الماضي.