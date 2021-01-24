تصاعد الدخان فوق مجلس البرلمان البريطاني... فيديو  

دوت صفارات الإنذار وتصاعد عمود من الدخان فوق قصر وستمنستر في لندن حيث يقع مقر البرلمان البريطاني.

ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، أكدت إدارة الإطفاء في لندن إنها لا تملك معلومات بشأن الحادث، وقال مجلس العموم إن الدخان يتصاعد من المبنى، لكنه لم يوضح سبب الإنذار.

كما نشر شهود عيان مقاطع فيديو على "تويتر" تظهر الدخان يتصاعد فوق المبنى يرافقها دوي صفارات الإنذار.

وفي وقت لاحق نفى مصدر مقرب من خدمات الطوارئ في لندن اشتعال حريق في مبنى البرلمان.

وقال المصدر: "لا أعرف أي شيء عن الحريق في قصر وستمنستر... كان من الممكن أن يعمل إنذار الحريق لعدد من الأسباب. على حد علمي لم يكن هناك حريق".