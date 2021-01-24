إسرائيل تقرر إغلاق مطار بن غوريون لمدة أسبوع

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق مطار بن غوريون لمدة أسبوع ابتداء من منتصف ليل الغد.

وجاء قرار الحكومة بحسب قناة "كان" الرسمية للحيلولة دون دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا إلى إسرائيل التي تشهد إغلاقا مشددا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة الذي انعقد في وقت سابق اليوم: "نحن متقدمون على العالم، وسنغلق الدولة بشكل محكم".

واندلع نقاش ساخن خلال الجلسة بين نتنياهو ووزيرة الهجرة والاستيعاب من أصل أثيوبي بنينا تامانو-شطا.

ودعا نتنياهو إلى تأجيل استقبال المهاجرين الجدد، وهو ما رفضته الوزيرة قائلة: "غدا ستأتي طائرات من أوكرانيا، لم نوقف الهجرة أبدا منذ قيام الدولة". ورد نتنياهو بالقول: "بإمكان المهاجرين الانتظار".

من جانبه، انتقد عضو الكنيست أرييه درعي كلام نتنياهو وقال مخاطبا إياه: "ربما من الأفضل أن تبدأ في الاستماع لرأي آخر.. يجب الأخذ في الاعتبار الهجرة المنظمة القادمة الأسبوع المقبل".

ورغم تقدم إسرائيل عن معظم دول العالم في تطعيم مواطنيها، حيث طعمت حتى الآن نحو 2.5 مليون من بينهم حوالي مليون تلقوا الجرعة الثانية، إلا أنها تشهد ارتفاع معدل الإصابات بشكل كبير بعد تفشي السلالة البريطانية من كورونا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري حتى نهاية الشهر.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 2394 إصابة جديدة بكورونا، و44 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 595 ألفا من بينهم 4361 حالة وفاة.