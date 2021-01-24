الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان محاولة لاستهداف المدنيين

قالت الخارجية الأمريكية إن الهجوم الأخير، الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض محاولة لاستهداف المدنيين ويتعارض مع القانون الدولي.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية"، مضيفة " بينما نقوم بجمع المزيد من المعلومات حول هذا الأمر، إلا أنه يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين".

وأضافت الخارجية الأمريكية "أن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

The U.S. strongly condemns the latest attack in Saudi Arabia. Such attacks violate international law and undermine regional peace. As we work to reduce tensions, including by bringing an end to the war in Yemen, we will also help Saudi Arabia defend itself.https://t.co/BYCVv7oTQ7 — Ned Price (@statedeptspox) January 24, 2021



وتابعت "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن، سنساعد أيضًا شريكتنا السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".

هذا وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض".

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "​التحالف العربي​ بقيادة السعودية أعلن عن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه مدينة الرياض".

وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن طائرة الخطوط الجوية الهندية "سبايس جيت" غيرت وجهتها نحو مطار الدمام السعودي بعد انفجار صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض، وتوقف الحركة الجوية في مطار الرياض.

يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية أكدا مرارا أن "انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الأمن والملاحة الدوليين"، كما حذرا مرارا من "محاولة الميليشيات استهداف المدنيين"، مؤكدا في الوقت عينه أنه "ماضٍ في ردع جرائم الميليشيات الإرهابية".