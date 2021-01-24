بايدن وماكرون يتفقان على أولويات السياسة الخارجية: روسيا والصين

تحدث اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وعبر بايدن عن رغبته في تقوية العلاقات الأمريكية الفرنسية، حسب وكالة "رويترز".

وقال البيت الأبيض إن بايدن قام بمكالمات تقليدية في أيامه الأولى بالمكتب الرئاسي.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن بايدن أكد على تعزيز العلاقات مع فرنسا، وحلف الناتو وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما اتفق الرئيسان الأمريكي والفرنسي على أن أولويات السياسة الخارجية تشمل الصين والشرق الأوسط وروسيا، حسب البيت الأبيض.

وأضاف البيان "اتفق القادة على الحاجة إلى التنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي العالمي"، مضيفا "واتفقا أيضا على العمل المشترك بشأن أولويات السياسة الخارجية التي تشمل الصين والشرق الأوسط وروسيا ومنطقة الساحل".

وتولى بايدن الرئاسة في أمريكا في العشرين من الشهر الجاري، بعد انتخابات تاريخية هُزم فيها الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وتلتها أحداثا كثيرة، أهمها اقتحام انصار ترامب لمبني الكونغرس.