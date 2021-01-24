ماكرون: سنتعاون مع واشنطن بشأن برنامج إيران النووي والوضع في لبنان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن باريس سوف تتعاون مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في لبنان.

وقال ماكرون إنه لاحظ خلال أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تقاربا كبيرا في وجهات النظر.

وأوضح الرئيس الفرنسي التقارب كان واضحا فيما جائحة فيروس كورونا وقضايا الأمن الدولي.

وشدد على أن البلدين سيتعاونان في مجال الصحة في إطار منظمة الصحة العالمية، وخصوصا فيما يتعلق بدعم الدول الأكثر تضررا من الجائحة.