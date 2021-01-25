الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بكوفيد-19

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس لوبيس أوبرادور، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس المكسيكي في تغريدة على موقع تويتر: "مع الأسف أخبركم أنني مصاب بكوفيد-19. الأعراض خفيفة، لكنني أتعالج. كالعادة أنا متفائل. سنتحرك إلى الأمام جميعا".

وأظهر إحصاء أن المكسيك بصدد تجاوز حاجز 150 ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، في واحد من أعلى محصلات الوفاة في العالم.



Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

ويقترب عدد الوفيات في المكسيك من ذلك الذي سجلته الهند التي تفوقها في عدد السكان مرات عديدة. ولدى الولايات المتحدة والبرازيل فقط عدد وفيات أكبر، وفقا لرويترز.

وذكرت السلطات المكسيكية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 10,872 يوم الأحد، وأن عدد الإصابات زاد إلى أكثر من مليون 763 ألفا.



لكن مسؤولي الصحة يرجحون أن يكون عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى بكثير.