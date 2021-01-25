بايدن بصدد فرض حظر دخول أمريكا على القادمين من عشرات الدول

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس جو بايدن، سيعيد رسميا قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين على المسافرين القادمين من عدة دول.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ستشمل القيود التي سيفرضها بايدن غير الأمريكيين القادمين من "البرازيل وأيرلندا والمملكة المتحدة، و26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة"، وفقا لمسؤولين في البيت الأبيض.

وأكد المسؤولون، أن جنوب إفريقيا ستُضاف إلى القائمة المحظورة، بسبب مخاوف بشأن السلالة الجديدة التي انتشرت فيها.

قام بايدن بإلغاء أمر من الرئيس السابق دونالد ترامب في أيامه الأخيرة في منصبه، والذي دعا إلى تخفيف قيود السفر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

أصدر بايدن الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الفيدرالية إلى مطالبة المسافرين الجويين الدوليين بالحجر الصحي عند وصولهم إلى الولايات المتحدة. ويطلب الأمر أيضا أن تكون عينة جميع الركاب القادمين إلى الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق لاختبار كوفيد-19 سلبية في غضون ثلاثة أيام قبل السفر.