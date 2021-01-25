الصحة المكسيكية تكشف حالة الرئيس الصحية

كشفت وزارة الصحة المكسيكية عن الحالة الصحية لرئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان صادر عن الصحة المكسيكية، حالة رئيس المكسيك مستقرة، ويخضع لإشراف فريق من الأطباء.

وقال كبير اختصاصي الأمراض المعدية في المكسيك، خوسيه لويس ألوميو سيغار، اليوم الاثنين: "لحسن الحظ، حالة الرئيس الصحية مستقرة، وأعراض المرض خفيفة. وهو موجود حاليا في مقر إقامته وتحت إشراف فريق طبي مختصص".

في وقت سابق، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تغريدة على "تويتر" إصابته بفيروس كورونا.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

وأفادت وكالة "رويترز" أمس الأحد، أن المكسيك بصدد تجاوز حاجز 150 ألف وفاة جراء فيروس كورونا، في واحد من أعلى محصلات الوفاة في العالم.

وذكرت السلطات المكسيكية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 149084 يوم السبت، وأن عدد الإصابات زاد إلى أكثر من 1.75 مليون.