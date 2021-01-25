رئيس الأركان الإيراني: أجرينا 10 مناورات في أسبوعين لنرد على استعراض ترامب

كشف رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري، أن إجراء بلاده 10 مناورات في أسبوعين كان ردا على ما وصفه بـ"استعراض القوة" الذي قام به ترامب.

وفي تصريحات له اليوم الاثنين نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قال باقري: إن قيام القوات المسلحة الإيرانية بإجراء 10 مناورات في غضون أسبوعين جاء ردا على استعراض القوة الذي أبداه الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

وأوضح أن "العدو أعلن أثناء هذه المناورات أن وجوده في المنطقة دفاعي، خشية من أي إجراءات قد يقوم بها حلفاء إيران في الذكرى السنوية للقائد سليماني".

وأكد رئيس الأركان الإيرانية أن "إيران واجهت خلال الشهرين الماضيين تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي الأحمق، دونالد ترامب، الأمر الذي دفعنا لاستعراض قوتنا من خلال إجراء مناورات مكثفة في فترة محدودة" مؤكدا أن جيش بلاده قام بـ "تمرينات متعددة بعضها يحدث لأول مرة".

وأشار إلى أن "هذه المناورات أظهرت قوة واستعداد الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة، وبثت الطمأنينة في الشعب الإيراني واليأس في قلوب الأعداء" حسب تعبيره.

وقال: "العدو أكد مرارا وبطرق مختلفة خلال هذه المناورات أنه لا ينوي مهاجمة إيران وأن إجراءاته دفاعية فقط".

وعن المستقبل أكد باقري أن "هذه الاستعدادات ضرورية للغاية ويجب أن تستمر" معللا: "تعلمنا من سنوات الدفاع المقدس أننا إذا أردنا عزة وتفوق البلاد فعلينا دائما أن نكون مستعدين وأقوياء، وأن نظهر قدراتنا أمام العدو".

وشدد على أن "حركة الثورة الإسلامية ستتواصل وأن الجهود لتحقيق مبادئ النظام الالهي ستستمر بكل هدوء واطمئنان".