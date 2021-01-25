الخارجية الإيرانية: طهران مستمرة في تقليص تعهداتها ما لم ترفع العقوبات بشكل كامل

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن إيران بشكل كامل فإن طهران ستستمر بتقليص تعهداتها النووية.

طهران - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي: "موقف إيران من الاتفاق النووي ثابت وإذا لم ترفع العقوبات بشكل كامل فإيران سوف تستمر بتقليص تعهداتها".

وتابع: "إذا أردنا موقفا فعليا من الحكومة الأمريكية الجديدة فهو يجب أن يكون عودتها إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات".

وأكمل بقوله "على الإدارة الأمريكية الجديدة عدم إكمال أفعال الحكومة السابقة وإذا عادت إلى الطريق الصحيح فعندئذ سيكون لكل حادث حديث".

وطالب خطيب زاده الحكومة الأمريكية الجديدة برفع العقوبات عن بلاده فورا.

وانسحبت واشنطن في عهد ترامب من الاتفاق الذي يستهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي، وكثفت العقوبات على طهران في محاولة لإرغامها على إجراء محادثات بشأن اتفاق أوسع يتناول أيضا برنامجها للصواريخ الباليسية ودعمها وكلاء لها في الشرق الأوسط.

بدورها، انتهكت إيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018 قيوده الأساسية تباعا، بزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وتخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء أكبر، واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة.

ويقول بايدن إن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق في حال استأنفت إيران الالتزام الصارم به.