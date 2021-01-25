"سنثبت ذلك"... أردوغان يؤكد أن حزبه جزء من مستقبل تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن حزب "العدالة والتنمية" برئاسته سيثبت للجميع أنه "جزء من مستقبل تركيا".

أدلى أردوغان بتصريحاته هذه خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في المؤتمر العام لحزب "العدالة والتنمية" في 3 ولايات، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأضاف الرئيس التركي: "حزب العدالة والتنمية سيثبت أنه ليس حزبا فقط للسنوات الـ18 الماضية، بل أنه سيكون جزءا من مستقبل تركيا".

واعتبر أن " العدالة والتنمية " حركة سياسية تميزت بأنها "الحزب الأقدر على تجديد نفسه منذ تأسيسه".

وتطرق أردوغان إلى الإنجازات التي حققتها بلاده خلال فترة حكم الحزب بالقول إن "العدالة والتنمية حقق قفزات نوعية في تركيا في مختلف المجالات من التعليم إلى الصحة، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الرياضة إلى الخدمات الاجتماعية".

وتحدث عن "تعزيز هيبة الدولة التركية عبر السياسات المشرفة والحازمة التي انتهجها الحزب الحاكم، فضلا عن محاربة التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الحدود".

وشدد أردوغان على أن "ما تم إنجازه في تركيا خلال السنوات الماضية هو نجاح تم بالتعاون مع الشعب التركي"، مؤكدا "أن الوصول إلى أهداف 2023 سيكون أيضا بدعم من الشعب".