أمريكا... تحطم طائرة "سو-57" المزورة

وصُنعت هذه الطائرة لمحاكاة طائرات تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات، وبالأخص مقاتلة "سو-57" الروسية، ليتدرب الطيارون العسكريون الأمريكيون على مكافحتها.

وذكر تقرير صحفي أمريكي نقلا عن تقرير مسؤول البنتاغون عن التجارب أن طائرة 5GAT تحطمت أثناء تجربتها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020.

وكانت الطائرة المنكوبة مزودة بمحركين نُزعا من طائرة التدريب Т-38.

ويشار إلى أنه أمكن أن تغدو طائرة 5GAT طائرة مقاتلة مستقلة قائمة بذاتها.