بعد تطعيم 2.5 مليون شخص... إسرائيل ترصد تراجع إصابات كورونا اليوم

رصدت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية الصادرة، اليوم الاثنين، تراجعا في إصابات كورونا داخل البلاد.

وقد أكد بيان الوزارة الذي نشره موقع "i24" حدوث 4868 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مؤكدة أنه أقل من الأيام الماضية بصورة ملحوظة.

وبهذا الانخفاض تصبح أعداد الإصابات النشطة في إسرائيل حاليا 70836 إصابة منها 1140 توصف بالخطيرة، و392 إصابة مصنفة بأنها خطيرة للغاية، و 358 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، حسب بيان وزارة الصحة.

وقد رصد البيان أيضا 4419 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشاره وحتى اليوم.

وقد عزا خبراء هذا الانخفاض إلى حملات التطعيم المستمرة، والتي أثمرت حتى الآن عن قرابة 2.5 مليون شخص تم تطعيمهم، فيما يأملون مواصلة هذا التراجع إلى أن تنخفض أعداد الإصابات إلى أقل من ألف إصابة يوميا.

يشار إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتي انطلقت منذ أكثر من شهر، قد أسفرت حتى اليوم عن تطعيم 2586053 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح مضاد للفيروس، فيما تلقى 1099286 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح حتى اليوم، وهي أعلى نسبة في العالم، حسب الموقع الإسرائيلي.