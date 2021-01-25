بوتين يستبعد تغير هيكل استهلاك الطاقة في العالم خلال العقود المقبلة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه عددا من الطلاب الروس، اليوم الاثنين، إنه ليس من المرجح أن يتغير هيكل استهلاك الطاقة في العالم خلال العقود المقبلة، مشيرا إلى أن الطلب على الهيدروكربونات سيظل كما هو.

تفيرسكايا أوبلاست - سبوتنيك. وقال بوتين: "بالطبع، سيتم استخدام المزيد من أنواع الطاقة البديلة، لكن من غير المرجح أن يتغير هيكل استهلاك الطاقة بشكل كبير في العقود القادمة. لكن على أي حال، سيظل هناك طلب على الهيدروكربونات".

من جهة ثانية أكد الرئيس الروسي أن استقرار وضع انتشار فيروس كورونا في روسيا يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة بشكل مدروس وبعناية.

وقال بوتين: "بشكل عام، الوضع الوبائي في البلاد يستقر تدريجياً. اليوم استمعت صباحاً إلى التقارير ذات الصلة، حيث عدد الذين تعافوا أكثر من عدد الذين أصيبوا بالمرض وعدد المصابين آخذ في التراجع، ليصبح أقل من 20 ألف".

وأضاف "هذا يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة بدقة، للعودة إلى إيقاع التعليم الطبيعي".

وأكد الرئيس الروسي أنه قد تم تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في 13 دولة، قائلا:

"الآن لدينا بالفعل لقاحات فعالة، ولقد تم تسجيلها بالفعل في 13 دولة".