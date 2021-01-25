بولندا تبدأ تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما

أعلنت السلطات في بولندا، اليوم الاثنين، بدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ضد فيروس كورونا.

ووفقا للإذاعة البولندية، تم افتتاح أكثر من 5 آلاف نقطة في جميع أنحاء البلاد، وقام نحو 2 مليون شخص بالتسجيل لتلقي اللقاح ضد "كوفيد 19".

يقول كبير مستشاري رئيس الوزراء البولندي ميشال دوركزيك: "إنه تم حجز الجرعات للمواطنين المستهدفين حتى نهاية شهر مارس المقبل".

وأضاف بقوله "بولندا كانت بصدد استلام مزيد من جرعات اللقاح لتطعيم 3.1 مليون مواطن بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بموجب اتفاقية توصلت إليها المفوضية الأوروبية مع منتجي اللقاحات ضد الفيروس الوبائي".

واستطرد قائلا "لدينا اليوم بالفعل بيانات أكثر من 3 ملايين مواطن تمهيدًا لإعطائهم اللقاح".

وكشفت وسائل إعلام بولندية، الخميس الماضي عن رصد إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الموجودة ببريطانيا، لدى أحد المرضى، جنوبي البلاد.