معهد باستور الفرنسي يوقف التجارب على لقاح ضد كورونا

أعلن معهد باستور الفرنسي، اليوم الاثنين، وقف تصنيع أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا بسبب افتقاره إلى الفعالية.

وقال المعهد في بيان: "قرار عدم متابعة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا جاء بعد مراجعة نتائج تجارب المرحلة الأولى التي بدأت في أغسطس الماضي".

وبحسب البيان: "أظهرت التجارب الأولى للقاح على البشر نتائج جيدة، ولكن وجد أيضًا أن الاستجابات المناعية المستحثة أقل من تلك التي تم تسجيلها لدى الأشخاص الذين تعافوا من المرض، وكذلك تلك التي لوحظت عند استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا المعتمدة".

وأشار المعهد إلى مواصلة تطوير لقاحات أخرى اجتازت المرحلة ما قبل السريرية من التجارب".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، السبت الماضي، تلقيح مليون فرنسي ضد كوفيد-19 بعد نحو شهر من بدء حملة التطعيم في البلاد.

وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 كانون الأول/ديسمبر، انتقادات واسعة ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح بشكل أسرع من المتوقع.