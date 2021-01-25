قائد الجيش الإيراني يوجه رسالة قوية من الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات

تفقد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، مواقع الدفاع الجوي في الجزر الثلاث في الخليج (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)، المتنازع عليها مع الإمارات.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اللواء موسوي زار مجموعة الشهيد إسماعيليان للدفاع الجوي في بندر لنكه، حيث تفقد المجموعة الدفاعية والجزر الثلاث، وأطلع على الاستعداد القتالي والقدرة التشغيلية لهذه الوحدة".

وقال اللواء موسوي، خلال جولة التفقد، إن "منطقة الدفاع الجنوبية الشرقية هي إحدى نقاط الدفاع الإستراتيجية والحساسة في شبكة الدفاع المتكاملة، مؤكدا على "ضرورة مراقبة جميع تحركات العدو بمزيد من الدقة والحساسية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "طهران سترد بحزم على أي عمل عدائي ضدها"، وذلك في ظل المخاوف الإيرانية من ضربة أمريكية محتملة ضدها. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، خلال جولة تفقدية في جزيرة أبو موسى: "سنرد بحزم على أي عمل عدائي ضد إيران"، مضيفا: "ستكون الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج هي الجبهة الدفاعية للبلاد ضد الأعداء".

كما أكدت إيران المشاركة في ترويج السلام والأمن في المنطقة، مشددة على أن "الجزر الثلاث في الخليج (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، جزء لا يتجزأ من أرض إيران وستبقى مغلقة إلى الأبد".