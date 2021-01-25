الهند والصين تتفقان على تسريع انسحاب القوات المتقدمة الموجودة على الحدود

اتفق الجيشان الصيني والهندي على تسريع انسحاب القوات المتقدمة من الحدود بين البلدين، حسبما أفادت وزارة الدفاع الصينية.

وقالت الدفاع الصينية في بيان اليوم الاثنين : "اتفق الطرفان على أن هذه الجولة من المفاوضات كانت إيجابية وبناءة وعملية، مما سيسهم في تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل. وتم الاتفاق على تسريع الانسحاب للقوات المتقدمة على حدود البلدين".

وعقدت الجولة التاسعة من المفاوضات بين الهند والصين في 24 كانون الثاني / يناير حيث تم تبادل وجهات النظر حول انسحاب القوات من الجزء الغربي من الحدود الصينية الهندية.

وكانت صحيفة "إنديا توداي"، أفادت في وقت سابق، بسقوط جرحى بين القوات الهندية والصينية نتيجة اشتباك جديد على الحدود في ولاية سيكيم الهندية قبل ثلاثة أيام.

وبحسب الصحيفة، بدأت الاشتباكات بعد أن حاول الجيش الصيني عبور خط التماس مع الهند.

وأعلنت الصحيفة عن إصابة أربعة جنود في صفوف الجيش الهندي ونحو 20 جنديا صينيا