تركيا... مذكرة رئاسية إلى البرلمان بشأن مهام القوات البحرية خارج حدود البلاد

ونشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الاثنين، تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "تركيا.. تقديم مذكرة للبرلمان لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال مدة عام إضافية".

#عاجل | تركيا.. تقديم مذكرة للبرلمان لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال مدة عام إضافية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2021

​وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها الرئاسة التركية مذكرة بتمديد مهمة القوات البحرية التركية خارج حدود البلاد، إذ وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في 6 فبراير/ شباط العام الماضي، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من 10 فبراير/شباط 2020.

وتقوم عناصر البحرية التركية بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

تساهم العناصر التركية بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب في البحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.