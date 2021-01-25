لندن... تغريم رجال شرطة لتناولهم وجبة الإفطار في مقهى

أعلنت الشرطة البريطانية تغريم تسعة من رجال الشرطة لانتهاكهم قواعد الحجر الصحي بعدما شوهدوا وهم يتناولون وجبة الإفطار في مقهى بلندن.

وقالت الشرطة، إن الضباط التسعة، "قصّروا في عملهم"، وقررت تغريمهم بمبلغ وقدره مئتا جنيه إسترليني لكل منهم.

وبحسب صحيفة "ذي صن"، بدا أنّ الصور، التي التقطها أحد المارة، تظهر عدداً من سيارات للشرطة متوقفة خارج مقهى The Chef House Kitchen في غرينتش ومجموعة من الشرطة يتناولون الطعام في الداخل.

ويحقق الآن مجلس غرينتش في المقهى بعد انتهاكه القواعد المفروضة.

وبموجب قواعد الإغلاق التي تطبقها لندن، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، يتم حظر الضيافة في المطاعم والمقاهي، وتوقفت خدمة المائدة، ويمكن أن تقدم فقط الوجبات الجاهزة والتسليم.

وقال متحدث باسم المجلس: "نحن على دراية بالمخاوف المتعلقة بمطبخ Chef House Kitchen. وأصدر المجلس إشعار حظرٍ بحق مالك المقهى يعزّز قواعد فيروس كورونا بينما يستمر المزيد من التحقيق".

ومن جانبه قال روب أتكين كبير المشرفين وقائد جنوب شرق BCU: "ضباط الشرطة مكلفون بإنفاذ التدابير التي فُرضت لوقف انتشار الفيروس ويتوقع من الشعب بحق أن يحذو حذوهم".

وتابع: "من المخيب للآمال أنه، في هذه الحالة، لم يرقَ هؤلاء الضباط إلى مستوى هذا التوقّع. من الصحيح أنهم سيدفعون غرامة مالية وسيُطلب منهم التفكير في خياراتهم".