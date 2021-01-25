"من دولة موثوقة"... إيران تعلن استيراد 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت لجنة برلمانية إيرانية، اليوم، أن البلاد وضعت على جدول أعمالها استيراد 16 مليونا و800 ألف جرعة من لقاح كورونا من "دولة موثوقة".

وقال حسينعلي شهرياري، رئيس لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى الإسلامي، إن "استيراد 16 مليونا و800 ألف جرعة من لقاح كورونا من دول موثوقة ومعتمدة وضع على جدول الأعمال"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع شهرياري: "وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية يُحظر استيراد لقاح فايزر المنتج في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بينما تم السماح باستيراد اللقاحات الآمنة من دول أخرى موثوقة"، لم يسمها.

وأوضح شهرياري: "مسؤولية استيراد اللقاح تقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

وأضاف: "تم دفع 52 مليون دولار كدفعة مقدمة لاستيراد هذا المنتج الطبي إلى الجهات الخارجية المعنية وسوف يتم توريده إلى البلاد في أواسط شهر فبراير/ شباط المقبل".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني، سیما سادات لاري، بأن عدد الإصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین، ملیون و379 ألفا و286 شخصا، وبوفاة 98 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في إیران 57 ألفا و481 شخصا.

وكانت وسائل إعلام أجنبية تحدثت، أوائل الشهر الجاري، أن إيران تسعى لشراء لقاح فيروس كورونا المستجد من كوريا الجنوبية، وهو ما نفته إيران.

وقال قوسيان مقدم، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إن ما يتم طرحه عن شرائنا لقاح كورونا من كوريا الجنوبية، "عار تماما من الصحة".

وقال مقدم: "وسيلة إعلام أجنبية ادعت في خبر لها بأن طائرة شحن تابعة لشركة "فارس إير قشم"، نقلت أول شحنة من لقاح كورونا إلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الإحمر الإيراني من كوريا الجنوبية".