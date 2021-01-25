البيت الأبيض يرفض التعليق على احتمال إجراء محادثة بين بايدن وبوتين

أعلنت الناطقة باسم الرئيس الأمريكي جين ساكي أن البيت الأبيض لا يستطيع التعليق على إمكانية إجراء محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساكي ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا يمكنني توقع أي محادثات في هذه المرحلة، ولكن بالطبع الرئيس يرفع سماعة الهاتف ويتحدث مع عدد من القادة الأجانب والأوروبيين وغيرهم. هناك مكالمات مخطط لها في الأيام المقبلة، وسأخبركم عنها".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن مسألة لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، غير مطروحة على جدول الأعمال حتى الآن.

وقال بيسكوف للصحفيين، بأنه لا توجد مثل هذه المناقشات حتى الآن. وأن اللقاءات الدولية وجهاً لوجه قد تجمدت الآن، بشكل أساسي بسبب الوضع الوبائي. لم يتم التخطيط لاتصالات منفصلة في الوقت الحالي.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، مكاكامة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر فيها بايدن عن رغبته في تقوية العلاقات الأمريكية الفرنسية، حسب وكالة "رويترز".

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن بايدن أكد على تعزيز العلاقات مع فرنسا، وحلف الناتو وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما اتفق الرئيسان الأمريكي والفرنسي على أن أولويات السياسة الخارجية تشمل الصين والشرق الأوسط وروسيا، حسب البيت الأبيض.

وأضاف البيان "اتفق القادة على الحاجة إلى التنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي العالمي"، مضيفا: "واتفقا أيضا على العمل المشترك بشأن أولويات السياسة الخارجية التي تشمل الصين والشرق الأوسط وروسيا ومنطقة الساحل".

وتولى بايدن الرئاسة في أمريكا في العشرين من الشهر الجاري، بعد انتخابات تاريخية هُزم فيها الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وتلتها أحداث كثيرة، أهمها اقتحام أنصار ترامب لمبني الكونغرس.