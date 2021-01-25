ليلة ثانية من أعمال الشغب تضرب هولندا

شهدت مدن هولندية موجة من أعمال الشغب احتجاجا على إجراءات الحظر التي سببها فيروس كورونا.

وبحسب "أ ف ب"، فقد أتت المظاهرات بعد فرض حظر التجول بسبب انتشار الفيروس التاجي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع مجموعات من المتظاهرين في مدينة روتردام الساحلية، حيث استخدموا خراطيم المياه، وكذا في مدينة جيلين الجنوبية الصغيرة.

واندلعت مواجهات مع الشرطة ووقعت أعمال نهب، يوم أمس الأحد، في مدن هولندية عدة خلال تظاهرات رفضا لحظر التجول، الذي فرض منذ السبت لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وذكر تلفزيون "إن أو إس" العام أن الشرطة استعانت بخرطوم مياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة بوسط أمستردام حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق المواجهات العنيفة بين عناصر الشرطة والمحتجين، بالإضافة إلى أعمال نهب للمحلات التجارية.

كما أضرم مخربون النيران في أحد المواقع المخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا وألقوا ألعابا نارية صوب الشرطة في مدينة أورك شمال شرقي أمستردام.