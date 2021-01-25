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    العرض العسكري بمناسبة المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 14 يناير 2021

    عمل في دولة خليجية... هروب دبلوماسي كوري شمالي "خوفا على مستقبل أطفاله"

    © REUTERS / KCNA
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    أفادت وكالة الأنباء الجنوبية "يونهاب" بأن دبلوماسيا كوريا شماليا هرب إلى كوريا الجنوبية.

    ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تكشف عنه، أن "دبلوماسيا كوريا شماليا هرب إلى كوريا الجنوبية أثناء عمله كقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة كوريا الشمالية لدى الكويت".

    جنود الجيش الكوري الشمالي يستعدون لمراسم تكريم ذكرى الزعيمين السابقين كيم إل سونغ وكين جونغ إل، خلال يوم الذكرى الوطني على تل مانسو، بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © AFP 2020 / Kim Won Jin
    دبلوماسي كوري شمالي لا يريد العودة لبلاده

    وأضاف المصدر: "دخل ريو هيون-أو الذي شغل منصب القائم بأعمال السفارة منذ طُرد السفير سو تشانغ-شيك من الكويت بعد اعتماد قرار للأمم المتحدة في عام 2017، إلى كوريا الجنوبية مع أسرته".

    ونقلت الوكالة رفض مسؤول بوكالة المخابرات الوطنية التعليق على انشقاق "ريو".

    وأشارت إلى تقرير إعلامي، سابق، تحدث عن احتمالية انشقاق ريو عن النظام الكوري الشمالي في سبتمبر 2019، أي بعد حوالي شهرين من دخول جو سونغ-جيل، القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي لدى إيطاليا إلى كوريا الجنوبية بعد اختفائه في أواخر عام 2018.

    وأشارت الوكالة إلى أن ريو قرر "الهروب إلى الجنوب من أجل مستقبل أطفاله".

    وبحسب الوكالة الرسمية، "يرى البعض أن ريو هو صهر جون إيل-تشون الذي شغل في السابق منصب رئيس "مكتب 39" لحزب العمال الحاكم، المعروف بأنه "الخزنة الشخصية" لقادة كوريا الشمالية المستخدمة في إدارة الأموال السرية وشراء السلع الكمالية".

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