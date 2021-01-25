عمل في دولة خليجية... هروب دبلوماسي كوري شمالي "خوفا على مستقبل أطفاله"

ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تكشف عنه، أن "دبلوماسيا كوريا شماليا هرب إلى كوريا الجنوبية أثناء عمله كقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة كوريا الشمالية لدى الكويت".

وأضاف المصدر: "دخل ريو هيون-أو الذي شغل منصب القائم بأعمال السفارة منذ طُرد السفير سو تشانغ-شيك من الكويت بعد اعتماد قرار للأمم المتحدة في عام 2017، إلى كوريا الجنوبية مع أسرته".

ونقلت الوكالة رفض مسؤول بوكالة المخابرات الوطنية التعليق على انشقاق "ريو".

وأشارت إلى تقرير إعلامي، سابق، تحدث عن احتمالية انشقاق ريو عن النظام الكوري الشمالي في سبتمبر 2019، أي بعد حوالي شهرين من دخول جو سونغ-جيل، القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي لدى إيطاليا إلى كوريا الجنوبية بعد اختفائه في أواخر عام 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن ريو قرر "الهروب إلى الجنوب من أجل مستقبل أطفاله".

وبحسب الوكالة الرسمية، "يرى البعض أن ريو هو صهر جون إيل-تشون الذي شغل في السابق منصب رئيس "مكتب 39" لحزب العمال الحاكم، المعروف بأنه "الخزنة الشخصية" لقادة كوريا الشمالية المستخدمة في إدارة الأموال السرية وشراء السلع الكمالية".