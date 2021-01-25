مدير مكتب ميركل: نواجه تحديات ضخمة على صعيد المالية العامة

قال هيلج براون مدير مكتب المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل إن بلاده تواجه تحديات ضخمة على صعيد المالية العامة.

وأوضح براون في مقال رأي بصحيفة "هاندلسبلات" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، اليوم الاثنين، إن "ألمانيا تواجه تحديات ضخمة على صعيد المالية العامة في أعقاب جائحة كوفيد-19 ولن يكون بمقدورها الالتزام بقيودها الصارمة على الدين لسنوات"، بحسب "رويترز".

وأكد براون في المقالة أنه "لا يمكن التشبث بمكبح الديون في الأعوام المقبلة حتى مع انضباط صارم للإنفاق".

وقبل أيام أعلن مكتب الإحصاء الألماني أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة أقل من المتوقع 5.0% في عام 2020، بسبب كورونا.

وبحسب "رويترز"، فإن بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني قد أكدت هذا الانكماش.

وعزت البيانات ذلك إلى ما وصفته بـ"استجابة الدولة القوية" للتعامل مع فيروس كورونا، وآثاره التي خلفها على قطاعات كثيرة.

وبحسب الوكالة، فإن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي كان أقل من توقعات "رويترز" عند -5.1%، وأقل حدة من الانكماش القياسي البالغ -5.7% الذي عانى الاقتصاد الألماني منه في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

وكانت الحكومة الائتلافية للمستشارة أنغيلا ميركل قد أطلقت منذ مارس/آذار مجموعة غير مسبوقة من إجراءات الإنقاذ والتحفيز في أكبر اقتصاد في أوروبا لمساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز الوباء بأكبر قدر ممكن.

وأظهرت البيانات الأولية، بعد تعديلها وفقًا لتأثيرات التقويم، انكماش الاقتصاد بنسبة 5.3%.

وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 6% على مدار العام، بينما انخفض أيضًا استثمار الشركة في المعدات الجديدة بشكل حاد.