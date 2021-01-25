لانتهاكه قواعد الخصوصية.."فيسبوك" تحذف منشورا لنتنياهو

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إنها حذفت منشورا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لانتهاكه قواعد الخصوصية.

وأوقفت الشركة مؤقتا البرنامج الخاص بالدردشة (ماسنجر) في صفحة نتنياهو، بعد أن نشر أنه يريد أرقام هواتف أناس ليتصل بهم ويقنعهم بتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس، بنشر لقطات مصورة على "تويتر" يحث فيها المواطنين كبار السن على تلقي اللقاح، بحسب "رويترز".

وفي نهاية الأمر طلب نتنياهو أرقام هواتف قائلا "لو كنت تعرف شخصا قلقا بخصوص التطعيم فأرسل لي اسمه ورقم هاتفه".

وأوضح أنه ربما يقوم بمكالمة هاتفية مفاجئة لهذا الشخص حتى يقنعه بتلقي اللقاح.

وقالت متحدثة باسم "فيسبوك" إن الشركة لا تسمح بنشر محتوى يشارك أو يطلب معلومات طبية عن الآخرين.

وحاليا باتت إسرائيل الدولة الأولى على مستوى العالم في تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.