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    الرئيس الأمريكي جو بايدن

    الكشف عن تفاصيل أول مكالمة بين ميركل وبادين بعد وصوله لرئاسة أمريكا

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، يوم الاثنين، تفاصيل أول مكالمة معلنة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسلم الأخير مهام منصبه.

    برلين- سبوتنيك. وقال ستيفن سيبرت إن ميركل، هنأت بايدن، على توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، وبحث الطرفان عددا من الملفات من بينها إيران وأفغانستان وجائحة فيروس كورونا والتجارة وتغير المناخ.

    مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
    © REUTERS / POOL
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    وقال سيبرت، في بيان، أن "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أجرت محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم،هنأته فيها على توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، فضلا عن ذلك تحدثا عن قضايا السياسة الخارجية، خاصة أفغانستان وإيران، كما ناقشا السياسات في مجالي التجارة والمناخ".

    وذكر البيان أن ميركل وبايدن اتفقا على أنه "لا يمكن الانتصار على جائحة كوفيد-19 إلا عن طريق تعاون دولي أوثق".

    كما رحبت ميركل حسب المتحدث باسم الحكومة، بعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

    وأضاف البيان، أن ميركل وجهت دعوة لبايدن إلى "زيارة ألمانيا فور أن تتيح الأوضاع الوبائية القيام بذلك".

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    الكلمات الدلالية:
    ميركل, جو بايدن
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