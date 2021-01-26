طهران تعلن العثور على جثث خمسة إيرانيين لقوا مصرعهم في تركيا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، "للأسف أفادت أحدث التقارير أن خمسة أشخاص قد فقدوا حياتهم جراء انهيار ثلجي. بالطبع، تم العثور على جثثهم، والتي سيتم نقلها إلى البلاد بعد الترتيبات المعتادة"، وفقا لوكالة "أرنا".

وتابع: "مسؤولو الحدود يؤكدون دوما أنه على رعايا بلادنا أن يمتنعوا عن عبور الحدود بشكل غير قانوني حتى لا يقعوا في الوضع المؤسف الذي وقع فيه هؤلاء الخمسة، وذلك نظرا إلى الوضع في هذه المنطقة".

وأشار إلى أنه "وفقا للتفاصيل الواردة من الدوائر المعنية، فإنه عقب حدوث الانهيار الثلجي وفقدان 5 إيرانيين في منطقة الحدود بين إيران وتركيا، فإن وزارة الخارجية طلبت من أنقرة الإذن لفريق الهلال الأحمر الإيراني بالدخول إلى مكان الحادث والتعاون مع القوات التركية التي ذهبت للبحث عنهم وستستمر هذه الجهود حتى نقل الجثث إلى البلاد".