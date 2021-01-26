تركيا تطلق عمليتين عسكريتين بعد أيام من تهديد أردوغان المفاجئ

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عمليتين عسكريتين بمشاركة أكثر من 4000 جندي، ضد منظمة "بي كا كا".

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "وزارة الداخلية أعلنت إطلاق عمليتي "أرن 4" بمشاركة 1620 عنصر أمن، و"أرن 5" بمشاركة 2550 عنصراً ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية"، دون مزيد من التفاصيل.

#عاجل | الداخلية التركية تعلن إطلاق عمليتي "أرن 4" بمشاركة 1620 عنصر أمن، و"أرن 5" بمشاركة 2550 عنصراً ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 26, 2021

​وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة "بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين في مدينة إسطنبول: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة لطرد الإرهابيين من سنجار.

وقبل أيام أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، مباحثات مع المسؤولين في إقليم كردستان العراق. تركزت حسب مصادر رسمية، على سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري المشترك بين الطرفين.

وأكد الجانبان على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار وبما يضمن خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظامية من المدينة بهدف تطبيع أوضاعها وإتاحة الفرصة للنازحين للعودة إلى ديارهم. وقال أكار: "نكافح "بي كا كا" الإرهابية وعلينا تعزيز تعاوننا في هذا الخصوص، هدفنا هو دحر الإرهابيين والعيش بأمان مع جيراننا".

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر"؛ لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني. وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.