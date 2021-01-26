"استعراض قوة" من سلاح الجو التايواني ردا على التوغل الصيني

حلقت طائرات تابعة للقوة الجوية التايوانية في السماء، اليوم الثلاثاء، في تدريب يحاكي الحرب مستعرضة قوتها واستعدادها.

وجاء "استعراض القوة" التايواني هذا، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، بعد أن اخترقت عشرات الطائرات الصينية منطقة الدفاع الجوي للجزيرة مطلع الأسبوع.

وتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في حالة استنفار منذ توغل واسع النطاق لمقاتلات وقاذفات صينية قادرة على حمل رؤوس نووية في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة يومي السبت والأحد، والذي تزامن مع دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية بحر الصين الجنوبي.

وعادة ما ترسل القاعدة الجوية في مدينة تاينان بجنوبي تايوان الطائرات لاعتراض القوات الجوية الصينية.

وقال الكولونيل التايواني، لي تشينغ-شي، في تصريح لوكالة "رويترز" إن "الطائرات عادة ما تحلق مسلحة بصواريخ سايدويندر أمريكية الصنع وصواريخ سكاي سوورد التايوانية، عندما تتصدى للطائرات الصينية".

وأضاف القائد العسكري التايواني "مقاتلاتنا قادرة على التعامل في أي وقت".

وقال خلال زيارة نظمتها الحكومة للقاعدة "نحن جاهزون... لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا".

وتصاعد التوتر بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية بين تايبه وبكين التي تعتبر تايوان، المتمتعة بحكم ديمقراطي، إقليما تابعا لها يمكن استعادته بالقوة إذا تطلب الأمر.

وعبرت الطائرات الصينية خط المنتصف لدخول المجال الدفاعي الجوي للجزيرة يومي الجمعة والسبت مما دفع تايوان لإرسال طائراتها لاعتراضها ودفع الرئيسة، تساي إينج-وين، لوصف الصين بأنها تهديد للمنطقة.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أفادت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرتين صينيتين مضادتين للغواصات حلقتا في مجال الدفاع الجوي التايواني إلى الجنوب الغربي من الجزيرة، ووجهت المقاتلات التايوانية تحذيرات لهما.

نشرت القوات الجوية الصينية "فيديو محاكاة لهجوم تشنه قاذفات إتش-6 ذات القدرات النووية على قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي"، وذلك مع استمرار تصاعد حدة التوتر الإقليمي.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، إن التصرفات الصينية ربما تتسبب في تصعيد مخاطر المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة في مضيق تايوان، في ظل سعي بكين إلى ردع تايبيه عن تعميق علاقتها المستقلة مع واشنطن.