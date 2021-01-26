مصرع امرأة بانفجار في مبنى سكني بضواحي العاصمة الأذربيجانية

أعلنت وزارة الطوارئ الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص جراء انفجار في مبنى سكني بضواحي العاصمة باكو، وإنقاذ ستة أشخاص.

باكو - سبوتنيك. وصرحت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "تواصل قوات الإنقاذ في حالات الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ في مبنى سكني خاص مؤلف من طابقين... انتشل رجال الإنقاذ في وزارة الطوارئ ستة مواطنين من تحت الأنقاض، وعثروا على جثة امرأة".

وأضافت الوزارة أن 228 عنصرا من فرق الإنقاذ من المخاطر الخاصة بوزارة الطوارئ شاركوا في عملية الإنقاذ، و19 قطعة من المعدات وأربعة كلاب مدربة و20 من رجال الإطفاء وثلاث قطع من معدات مكافحة الحرائق، مشيرة إلى استمرار عملية البحث والإنقاذ، كما سيتم توفير معلومات إضافية لاحقاً.

وذكرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية، في وقت سابق، أن الانفجار وقع في مبنى سكني في مدينة خردلان، وقد يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض.