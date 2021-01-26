إيران... الحكم على شقيق نائب روحاني بالسجن عامين واعتقال مواطن بتهمة التجسس لصالح أمريكا

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، إن "السلطات اعتقلت إيرانيا يحمل الجنسية الأمريكية ويواجه اتهامات بالتجسس أثناء محاولته مغادرة البلاد"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف، أن "المتهم كان مطلق السراح بكفالة، واعتُقل أثناء محاولته مغادرة البلاد".

كما أعلن الناطق باسم السلطة القضائية، أن مهدي جهانغيري شقيق نائب الرئيس الإيراني قد صدر ضده حكم بالسجن لمدة عامين لقيامه بتهريب العملات الأجنبية من البلاد بشكل محترف، ومصادرة عملات أجنبية كانت بحوزته، مضيفا أن الحكم شمل أيضا إعادة الأموال التي بحوزته والتي تعد ممتلكات غير مشروعة، إضافة إلى الحكم عليه بـ 74 جلدة لرفضه تقديم معلومات لهيئة الصرافة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت العام الماضي، "اعتقال خمسة جواسيس عملوا داخل وزارات الخارجية والصناعة وشركات عامة في الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، لصالح أجهزة استخبارات غربية".

كما أعلنت إيران، في الأول من أغسطس/ آب الماضي، تفكيك خلية تنشط ضدها في البلدان المجاورة وداخل البلاد وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وأعلنت وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية في بيان، اليوم، أنه "تم تفكيك خلية إرهابية تسمى "تندر" تتخذ من أمريكا مقرا لها واعتقال قائدها".

من جانبه، وصف رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أمريكا وأوروبا بأنهما أصبحتا ملاذا آمنا للإرهابيين من حول العالم، مشيدا بجهود وزارة الأمن الإيرانية في القبض على متزعم زمرة "تندر" الإرهابية.