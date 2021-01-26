وكالة: اتفاق سوداني إسرائيلي على تبادل فتح سفارات "بأقرب وقت"

قال مصدر حكومي سوداني، إن "الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على تبادل فتح سفارات بأقرب وقت"، خلال زيارة خاطفة أجراها وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين إلى العاصمة السودانية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصدر السوداني، قوله إن "الوزير الإسرائيلي، وصل الخرطوم مساء أمس الاثنين، في زيارة قصيرة غير معلنة مسبقا، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات وتبادل فتح السفارات".

ولفت إلى أن "زيارة الوزير الإسرائيلي للخرطوم هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات"،

متابعا: "البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت".

وكان موقع "واللا" العبري، ذكر أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أجرى أمس الاثنين أول زيارة من نوعها إلى السودان، مؤكدا أن "كوهين التقى خلال الزيارة مسؤولين في السلطة الانتقالية بالسودان بينهم رؤساء المنظومة العسكرية والاستخبارات في زيارة هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى البلد العربي الإفريقي.

وعقب توقيع اتفاقات "إبراهيم" بين وزير الخزانة ستيفن مونشن خلال زيارته للخرطوم في السادس من الشهر الجاري ووزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية ولايتها تنظيم حفل توقيع رسمي بمشاركة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وسبق أن أعلن السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تطبيع علاقته مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل الشهر الماضي حيز التنفيذ.