أوكرانيا توافق على إجراء تدريبات عسكرية أجنبية فوق أراضيها

أقر البرلمان الأوكراني قانونا يسمح بدخول وحدات لقوات مسلحة تابعة لدول أخرى إلى أراضي أوكرانيا في عام 2021، للمشاركة في التدريبات متعددة الجنسيات.

وأيد 325 برلمانيا هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، ولا يزال يتعين توقيع الوثيقة من قبل رئيس الدولة.

وفي وقت سابق، طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من البرلمان الموافقة على دخول وحدات من القوات الأجنبية إلى أراضي البلاد للمشاركة في التدريبات في عام 2021.

وفقًا للتشريعات الأوكرانية، يحظر عمل أي تشكيلات عسكرية غير منصوص عليها في القانون على أراضي الدولة. كما لا يسمح بنشر القواعد العسكرية الأجنبية في أوكرانيا، وبالتالي، يسمح للقوات الأجنبية في كل مرة بدخول البلاد بموجب قانون خاص بناء على اقتراح من الرئيس.