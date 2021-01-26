فيروس جديد يضرب "واتساب" وهكذا يدخل هاتفك الشخصي

انتشر على تطبيق "واتساب" فيروس جديد أصاب الهواتف الذكية العاملة على نظام أندرويد، وذلك من خلال عملية احتيال عبر تطبيق تحت اسم شركة هواتف خاصة.

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر من خلال رسالة على واتساب، حيث أن فتحها سينقل الشخص إلى صفحة مشابهة لمتجر Google Play الرسمي وبعده تبدأ عملية تنزيل أتوماتكية لأحد البرامج.

وبحسب الصحيفة فإن الفيروس يدخل إلى الجهاز عبر التطبيق المنزل والذي من خلاله يستطيع الإفلات من النظام الأمني للهاتف ويصل بعدها إلى البيانات الشخصية للشخص.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير، قام تطبيق "واتسآب" بتحديث اتفاقية المستخدم الخاصة به، لإجبار المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية والموافقة على السماح لـ"فيسبوك" والشركات التابعة لها بجمع بيانات "واتسآب"، بما في ذلك أرقام هواتف المستخدمين وأرقام هواتف جهات الاتصال والموقع والمزيد.

من جانبها، أخبرت تيكنيكا أرس، المتحدث باسم "واتسآب" أن "هذا التغيير في خصائص الخدمة، كان للسماح للشركات بتخزين محادثات واتسآب"، باستخدام البنية التحتية لـ"فيسبوك".