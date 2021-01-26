الكرملين: تمديد معاهدة "ستارت-3" يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتصالات نشطة تجري بين موسكو وواشنطن من أجل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، مشيرا إلى أن تمديد المعاهدة يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم أجمع.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء:

"بالفعل تجري الآن اتصالات نشطة، لأن وقت انتهاء سريان الاتفاقية قارب على النفاد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3 هي الموضوع الرئيسي في أجندة العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية.

وأضاف بيسكوف: "التمديد يصب في مصلحة الدولتين والعالم أجمع".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يمكن أن يتعاونا معا فيما يخص معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".

وتابع: "في ذات الوقت، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن قلقها البالغ بشأن معاملة المعارض أليكسي نافالني"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.

وقبل أيام، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية: "أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم اقتراح تمديد المعاهدة (ستارت - 3) لمدة خمس سنوات، كما يسمح الاتفاق".