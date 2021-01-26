مكبرات صوت روسية "ذكية" تدخل السوق الإسرائيلي

أكدت شركة "ياندكس" الروسية، دخول مكبرات الصوت الذكية "ستيشن ميني" المجهزة بمساعد "أليسا" الصوتي إلى السوق الإسرائيلي.

أصبحت إسرائيل الدولة الأجنبية الثالثة، بعد دخول مكبرات الصوت "ستيشن ميني" إلى كازاخستان وبيلاروسيا.

وسيستمر المساعد الصوتي المدمج "أليسا" في التحدث باللغة الروسية، ما يتيح الاستخدام من قبل حوالي مليوني مواطن ناطق باللغة الروسية في إسرائيل.

وجهز هذا المساعد بمايكروفونات متطورة تمكن المستخدم من التحكم به عن بعد عبر الأوامر الصوتية ومساعد "أليسا" الصوتي، ومكبرات صوت ممتازة.