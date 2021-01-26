43% من الإسرائيليين جرى تطعيمهم بلقاح "فايزر"... والسلطات ترصد آثارا جديدة له

حصل أربعة ملايين إسرائيلي على تطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد بالجرعتين الأولى والثانية، فيما تم الإعلان عن اكتشاف أعراض جديدة للقاح التي سجلت في إسرائيل ولم تكن معروفة لشركة الأدوية الأميركية. بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان اليوم الثلاثاء.

القدس- سبوتنيك. وأفاد وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إدلشاتين، بأن "2.7 مليون شخص حصلوا على التطعيم وتلقوا الجرعة الأولى، بينما حصل نحو 1.3 مليون شخص على الجرعة الثانية من التطعيم".

وقالت مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية في مستشفى "شيبا"، جاليا رحاف، "تم اكتشاف أعراض وآثار جانبية غير معروفة للقاح شركة "فايزر".

وبحسب بيان الصحة الإسرائيلية، فإن "63 مواطنا تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا (المستجد) بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح من أصل حوالي 1.3 مليون مواطن تلقوا الجرعة الثانية".

ونقلت إذاعة "كان" عن البروفيسور رحاف قولها إن "الأشخاص الذين تم تطعيمهم يأتون إلى المستشفى بأعراض مثل الختان وشلل العصب الوجهي، وهذه الأعراض لم تظهر في دراسة الشركة، وقمنا بتبليغ الشركة بالأعراض الجديدة التي سجلت في البلاد".

وأضافت رحاف: "في البداية عندما تحدثنا إليهم وحولنا لهم الملاحظات بشأن تسجيل أعراض جديدة وغير معروفة من قبل، قالوا ربما يتعلق الأمر بنساء في حالة هلع وهستيريا، لكننا أكدنا لهم أن ذات الأعراض ظهرت عند الرجال أيضا، وأيضا تلقوا بلاغات عن ذات الأعراض الجديدة من مناطق أخرى بالعالم".

تأتي حملة التطعيم في إسرائيل في ظل رصد معدلات إصابة ووفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من فقدان السيطرة على "الطفرة البريطانية".

وتأتي هذه التطورات، مع دخول إغلاق مطار "بن غوريون" الدولي شرقي تل أبيب حيز التنفيذ من دون أن يعلن رسميا عن موعد استئناف الطيران أو موعد فتح الأجواء مجددا، فيما أوصت وزارة الصحة، بتمديد الإغلاق الشامل في إسرائيل أسبوعا آخر، وذلك للحد من تفشي الفيروس والسلالات الجديدة منه.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020، 458132 إصابة، من بينها 59229 إصابة نشطة.

ويرقد في أقسام العلاج من الفيروس في المستشفيات 1445 شخصا، بينهم 824 مصابا بحالة خطيرة فيما تم ربط 207 أشخاص بأجهزة التنفس الاصطناعي، مع إعلان بعض المستشفيات فقدان قدرتها الاستيعابية على استقبال حالات إصابة جديدة.