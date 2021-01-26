إيران تعلن عن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا تم تسجيله في إيران، معربا عن أمله في البدء قريبا بإنتاجه المشترك مع روسيا.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو: "أود أن أبلغكم أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في إيران يوم أمس، وقد تمت الموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية، وفي المستقبل القريب، نأمل أن نتمكن من شرائه وكذلك بدء الإنتاج المشترك".

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.