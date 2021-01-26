رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته رسميا وتكليف حكومته بتصريف الأعمال

قدم رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميا إلى رئيس البلاد سيرغيو ماتاريلا.

جنوة - سبوتنيك. جاءت استقالة كونتي ، بعد إعلانه بساعات عن نيته تقديمها في ظل مساعيه لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة برلمانية أكبر.

وذكر بيان للرئاسة الإيطالية أن "رئيس الجمهورية سيرغيو ماتاريلا استقبل صباح اليوم رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الذي قدم استقالته رسميا إلى الرئيس.

وقرر الرئيس الإيطالي، تكليف الحكومة بالاستمرار في تصريف الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح البيان أن المشاورات مع الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ غدا.