إصابات بعضها خطيرة في حادث طعن بفرانكفورت الألمانية

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات خطيرة في حادث طعن قرب محطة قطارات فرانكفورت.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم شرطة المدينة أنه "على الفور تم تشغيل الإنذار في منطقة محطة قطار فرانكفورت، مضيفة "وخلال العملية تمكنا من اعتقال شخص".

في سياق متصل أوضحت شرطة فرانفكورت في تغريدة على تويتر أن الملابسات الدقيقة للحادثة قيد التحقيق، لافتة إلى أنه لم يعد هناك أي خطر في منطقة الهجوم.

#Frankfurt #Bahnhofsviertel



Es wurde eine Person gemeldet, die mutmaßlich mehrere andere Personen verletzt haben soll; sie wurde sehr zeitnah festgenommen.



Die genauen Tatumstände sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.



Es besteht keine Gefahr mehr.



Weitere Infos folgen. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) January 26, 2021

ولم تتضح حتى الآن الدوافع وراء هذا الهجوم.